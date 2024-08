INTERVJUU Faithlessi Sister Bliss: tänapäeval on igaüks DJ

Tantsumuusika stiilide piirialadel balansseeriv Faithless on muusikaliselt tähelepanuväärne ka 30 aastat pärast loomist, ehkki bändi üks juhtfiguure Sister Bliss ei tee saladustki, et ilma laulja Maxi Jazzita ei ole see enam päris sama.

Vestlesime Sister Blissiga neli päeva enne Tallinna kontserti telefoni teel. Ta ütles kõne alguses lõbustatult, et tal on hetkel suurepärane tuju, sest päike paistab.

Faithless võttis üsna pika pausi ja pole 2016. aastast saati ühtki kontserti andnud. Miks just nüüd tagasi tulla?

Kõige lihtsam vastus on, et meile tundus, et praegu on õige aeg.

Alguses oli aeg lihtsalt selline. Polnud õige. Ja siis me otsisime pikalt viisi, kuidas Maxi (Faithlessi laulja Maxi Jazz suri 2022. aastal – T. P.) pärandit õigel viisil austada, aga meil oli kogu aeg kuklas tiksumas ka fännide surve.

Me saime muudkui kirju, kus küsiti, millal me jälle lavale tuleme. Kui Maxi meie seast lahkus, siis fännide palvete sisu muutus ja aina enam oli neid, kes ütlesid, et me igatseme Maxit, aga samavõrra igatseme me Faithlessi kuulata. Nii et suuresti on meie naasmine fännide teene.

See võttis palju veenmist ja raskeid otsuseid – kas see, mida me teeme, on ikka õige asi ning kuidas teha sellest midagi erilist ja ühendavat –, sest see kõik pidi õige olema. Maxi oli nii oluline osa Faithlessist ja pidime tegema palju kunstilisi ja loomingulisi otsuseid, et tema vaim oleks kogu aeg meiega, isegi kui ta pole enam füüsiliselt kohal.