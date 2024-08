TÜKIKE MUUSIKAAJALUGU Fleetwood Maci reliikviad pannakse oksjonile

Inimesed saavad McVie'le kuuluvaid esemeid lähemalt vaadata alates 30. augustist ning seda saab teha Nashville'is. Lauljatari asjad on näitusel kuni 15. oktroobrini ning juba 16. oktoobril toimub kohapeal ja veebis oksjon nimega «Property from the Life and Career of Christine McVie».