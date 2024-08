LÄBIMÕELDUD PLAAN Kuidas tagab filmifestival, et Brad Pitti ja Angelina Jolie teed ei ristuks?

Brad Pitt ja Angelina Jolie osalevad mõlemad tänavusel Veneetsia filmifestivalil, kuid selle kunstiline juht Alberto Barbera on öelnud, et endine paar ei saa kuidagi kohtuda kuni kohtuvaidlused lahutuse ümber jätkuvad. Seetõttu on Veneetsia filmifestival kehtestanud teatud reeglid, mis peaks endist abielupaari lahus hoidma, vahendab Independent.

Veneetsia filmifestival algas tänavu 28. augustil ja lõpeb 7. septembril. Jolie uus film «Maria», mille režissöör on Pablo Larraín, linastub esimesena, samas kui Pitti «Wolfs», mille peaosas on George Clooney ja mille režissöör on Jon Watts, linastub hiljem. Nüüd on ilmsiks tulnud, et tegemist on teadliku ja pikalt planeeritud ajakavaga, mille eesmärk on, et Pitt ja Jolie omavahel kokku ei puutuks.