RAEVUKAS Legendaarne rokkar lajatab: Donald Trump võib heaga p***e käia!

Jack White'l on Donald Trumpiga sama probleem, mis paljudel teistel enne teda: nimelt on Donald Trumpi kampaaniameeskond kasutanud tema laulu «Seven Nation Army».

Kui enamik muusikuid on valinud kultuursema tee ning ajanud asju viisakalt või advokaatide kaudu, siis Jack White on ohjad enda kätesse haaranud ning tegi neljapäeval Instagrami avaliku ja eriti raevuka postituse. «Ärge isegi mõelge minu muusika kasutamise peale, te fašistid!» seisis muuhulgas postituses, mis praeguseks hetkeks on kustutatud.

«Olge valmis kohtuasjaks ja toredat tööpäeva sulle, Margo Martin (Trumpi kampaania kommunikatsioonijuht - toim.). Nii kaua kui asi puudutab minu muusikat... käi p***e, Donald! Käi kohe kaks korda p***e! Sa solvad meie rahva veterane ja kõik nad peaksid sulle selle eest selja pöörama,» kirjutas White.

Postituse juurde oli lisatud ka video, mille postitas X-i just nimelt Margo Martin ning videost oli näha, kuidas Donald Trump The White Stripes'i «Seven Nation Army» saatel lennukist väljub.

See ei ole esimene kord, kui Jack White endist presidenti kritiseerib. 2023. aastal kirjutas ta Instagrami postituse, kuhu märkis muuhulgas ära nii Mark Wahlbergi, Joe Rogani, Guy Fieri kui ka Mel Gibsoni, ning kirjutas: «Igaüks, kes «normaliseerib» või kohtleb seda vastikut fašisti, rassisti, petturit, pasatükki nimega Trumpi mis tahes austusega, on minu raamatus täielik inimprügi,» kirjutas ta Instagramis.

Samuti pole see esimene kord, kui White peab nõudma, et The White Stripesi legendaarne hitt «Seven Nation Army» eemaldataks Trumpi valimiskampaaniast. Sama juhtus ka 2016. aastal, kui «Seven Nation Army» kõlas loata mitme Trumpi-meelse video taustal.

Selleks, et oma vastumeelsust Trumpi suhtes väljendada, hakkas White toona müüma ka Trumpi-vastaseid t-särke, mille rinnal ilutses kiri «Icky Trump», mis on viide White Stripes'i 2007. aasta albumile ja samanimelisele laulule «Icky Thump». Särgi seljal ilutsesid «Icky Thumpi» laulusõnad: «Why don't you kick yourself out? You’re an immigrant too» ehk «Miks sa iseennast minema ei aja? Ka sina oled immigrant».