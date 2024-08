KAS TUNNED ÄRA? Heviansambel Manowar jagas sotsiaalmeedias videot Eestist

Nimelt koosneb video vingetest kaadritest, kus on näha Pirita kloostri varemeid. Ühes videoga on Manowar vihjanud, et tulemas on suur uudis, ehkki seda, milline võiks olla teadaanne või millal see tulla võiks, bänd siiski ei täpsustanud.

Ehkki iga eestlane teab, et videos on näha Pirita kloostri varemeid, otsivad paljud fännid kommentaariumis, kus video jäädvustatud on. Pealmiseks pakkumiseks on siiani hoopiski Inglismaa.

Ühtlasi pakutakse, mis võiks olla suur uudis, mida bänd lubab. Tähendab see uut albumit või hoopiski maailmaturneed? Ka pakuvad mõned välja, et ehk on Manowaril plaanis kontsert-film, mis filmitakse just nimelt videosse jäädvustatud kohas ehk Pirita kloostri varemetes.

Manowar on 1980. aastal loodud USA heavy metal bänd, kes on peamiselt tuntud oma lüürika poolest, mis põhineb fantaasiamaailmal (mõõgad, nõidused jne). Bändi loojaks on bassimees Joey DeMaio, kes toona töötas Black Sabbathi püro- ja bassitehnikuna.

1984. aastal püstitas Manowar Guinnessi rekordi kui kõige valjem bänd maailmas, selle rekordi on nad hiljem kahel korral ise ületanud. Lisaks kuulub bändile maailmarekord kui «kõige pikem heavy metal kontsert», kui nad esinesid 2008. aastal Bulgaarias järgemööda 5 tundi ja 1 minuti.