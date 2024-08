Poistebändi ümber lahvatas skandaal: lauljat süüdistatakse jõhkras kuritöös

Lauljat esindava agentuuri SM Entertainment sõnul on Moon Tae-il, tuntud lavanimega Taeil, astunud välja ansamblist NCT ja teeb politseiga koostööd.

Detektiivid pole esitanud üksikasju laulja vastu esitatud süüdistuste kohta, välja arvatud see, et need puudutavad naist. Nad on eitanud sotsiaalmeedias levivaid kuulujutte, et lauljat süüdistatakse lapse ründamises.

Moon Tae-il. Foto: By Kristian Pikner (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

100 miljonit vaatamist

«Oleme hiljuti kinnitanud, et Taeili on süüdistatud seksuaalkuriteos,» ütles SM Entertainment X'is tehtud avalduses. «Uurides fakte, saime aru, et asi on väga tõsine ja otsustasime, et ta ei saa enam meeskonna tegevuses osaleda.»

«Pärast arutelu Taeiliga otsustasime, et ta lahkub tiimist. Taeil teeb praegu politseiuurimisega kohusetundlikult koostööd ja anname täiendavat teavet uurimise edenedes,» lisas agentuur. «Me vabandame sügavalt poleemika pärast, mida meie artist on tekitanud.»

Avaldus kogus vähem kui ööpäevaga ligi 100 miljonit vaatamist.

NCT, mille nimi tähendab Neo Culture Technology, on müünud üle 40 miljoni albumi ainuüksi Lõuna-Koreas, muutes nad üheks kõige edukamaks K-popi kollektiiviks. Nad koosnevad kuuest «allüksusest» nimedega nagu NCT 127, NCT U, NCT Dream ja WayV, mille kaudu NCT 25 liiget roteeruvad.

30-aastane Taeil on üks nende juhtivamaid vokaliste ja ninamehi. Ta liitus ansambliga 2016. aastal. Aasta tagasi võttis ta ansamblist aja maha, sest sai vigastada mootorrattaõnnetuses.

NCT esinemas 2022. aastal Suwonis. Foto: REUTERS/ Heo Ran

Süüdistused peavad olema tõsised