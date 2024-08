5MIINUST endine liige Seewaldis ravil: õpin uuesti elama

«Olen Seewaldis ja tavaliselt harjumisaeg ja kõik kõrvalmõjud lõppevad peale kahte nädalat. Põhimõtteliselt võib öelda, et nagu alustaks uut kooliaastat. Ainult kooli asemel õpin uuesti elama,» kirjeldab Botšarov stiilselt animeeritud TikToki videos.

Endine 5MIINUST liige jätkas videos: «Täna olin terve öö üleval. Vanaema Veera viiendast palatist istus hommikuni välja koridori diivani peal. Ta väitis, et tema järgi on tulnud kaks autot, mis ootavad haiglamaja ees. Ma ei tea, miks... ma vaatasin üldse aknast välja - nii usutavalt see kõlas. Kahjuks polnud seal kedagi ootamas.»

Botšarov tõdes, et tema istuks hea meelega autosse. «Piisaks täiesti ühest autost, kus mind embaks kalli inimese naeratus ja lõhn. Me sõidaks aknad lahti minema sellest kohast. Kuhugi sinna, kus on päriselu.»

Veel augusti alguses esines Gameboy Tetris Setomaal Treski külas, kus toimus Treski muusika-ja inspiratsioonifestival 2024. Eelmise aasta juulis teatas Botšarov, et lahkub ansamblist 5MIINUST.

Gameboy Tetris. Foto: Konstantin Sednev

Muusik on kiiduväärsel moel oma vaimse tervise raskustest varemgi rääkinud. Äripäeva saates «Läbilöök» ütles mees, et ta pole veel suutnud arstiabi vajalikkuse ja olemusega leppida. Pikad teraapiad on tema sõnul rasked ja väsitavad. Ta on otsustanud keskenduda asjade tegemisele, mis talle meeldivad. «Kui ma teen midagi vastukarva, siis läheb depressioon aina suuremaks,» märkis ta saates.

2020. aasta detsembris alustas Botšarov soolokarjääriga ning sõlmis plaadilepingu ettevõttega Warner Music Baltics.