RAAMAT Endise kapoka raamat – kas tahtmine ühiskonda puhastada või kättemaks vallandamise eest?

Roland Tamme «Sündikaat» käsitleb siseluure teemat, kaanelt saame teada, et tegemist on politseipõnevikuga. Las olla, reklaamis on ikka lubatud liialdused. Mina ei oska öelda, kas see on romaan või pikem paljastav olukirjeldus. Aga teema on igatahes põnev ning ühiskonnale vajalikki.