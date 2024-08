Edasimüüjad juba susserdavad Oasise piletite eest küsitakse järelturul korraliku sõiduauto hinda

Oasise fännidel on põhjust olla nii nördinud kui ka elevil, sest täna hommikul jõudsid kontserdipiletid viimaks vabamüüki. Praeguseks on aga selge, et tohutu nõudlus on teinud piletite ostmise mõningate fännide jaoks tõeliseks majanduslikuks õudusunenäoks, vahendab BBC.