ÕUDNE Netflixi õudusfilmi võtetel suri koer

Filmi stsenaarium põhineb 2014. aastal ilmunud uudisloole, mis räägib emast, kes väitis, et teda ja tema kolme last piinavad varjukujud ja mustade kärbeste parved.

Nüüd on filmi režissöör tunnistanud, et olukord läks kohati nii veidraks, et meeskond hakkas hommikuti palvetama. «Ma kartsin, et midagi võib juhtuda, aga ma ei tahtnud, et midagi halba juhtuks,» sõnas režissöör intervjuus.