Laupäeval, 31. augustil annab Tallinna Lauluväljakul lähiregiooni ainsa grandioosse show hetke maailma üks kuumimaid artiste Armin Van Buuren, kelle loomingusse kuuluvad muuhulgas superhitid «This Is What It Feels Like», «In And Out Of Love», «Love You More», «Blah Blah Blah», «Burned With Desire», «Fine Without You» ja paljud teised. Postimehe otsegalerii annab aimu, milline melu Tallinna Lauluväljakul täna õhtul päriselt lahti rullub!