GALERII Milline särtsakas stiilipidu! Vaata, kes tulid uhkele Vana Tallinn Galale

«Solistide seas oli tänavu ka ühe maailma mainekama ooperilauljate võistluse Cardiff Singer of the World Kiri Te Kanawa nimelise publikupreemia mullune võitja Julieth Lozano Rolong (Colombia). Tema sopranihääl on võimas ja nüansirikas ning ta laulab ka kõige keerulisemaid muusikalisi kohti suurepärase tehnika ja vabadusega,» ütles Rahvusooper Estonia kunstiline juht ja peadirigent Arvo Volmer.

«Juba tosin aastat on meil võimalus augustikuus kohtuda Rahvusooperis Estonia ja avada hooaeg Vana Tallinn Galaga. Eesti kultuur on väärt hoidmist, arendamist ja maailmale tuttavamaks tegemist. Eesti ainukordsuse maailmale tutvustamise kõrval on oluline hoida ja arendada ka kultuurset ja sõbralikku Eestit. Mida rikkam on meie kultuuriväli, seda rohkem loob ta kultuurist kantud sidemeid,» ütles AS Liviko nõukogu esimees Enn Kunila.