EI SAA EESTIST KÜLLALT Manowar naaseb kaheks eksklusiivseks kontserdiks Tallinnasse

Seekord jõuab Manowar Eestisse tuuri „The Blood of Our Enemies 2025« raames ja mõlemal õhtul esitatakse täiesti erinev kava kui 13. juunil mängitakse täies pikkuses ette 1984. aastal ilmunud album «Hail To England» ja 14. juunil samuti 1984. aastal ilmnud album «Sign of the Hammer». Tegemist on Baltiriikide ainsate showdega, seetõttu on mõlemal õhtul oodata väga suurt arvu külalisi väljastpoolt Eestit.