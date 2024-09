30 AASTAT TRAGÖÖDIAST Rahvusvaheline draamasari Estonia hukust jõuab täna õhtul Eesti televaatajateni

Duo Media Networks juhatuse esimees Jüri Pihel rõhutab, et sari on oluline ja tõsine projekt, mis kõnetab kõiki eestlasi. «See puudutab eriti just sel kuul, kui möödub kolmkümmend aastat Estonia hukust. See on sari, mis ei pruugi olla kõige lihtsam vaadata ja ei ole võib-olla kõige meelelahutuslikum, kuid see paneb mõtlema elu, inimeste ja igavikuliste asjade üle. See on väärt vaatamine, soovitan väga,» ütles Pihel.