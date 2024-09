Vehib vändaga ja on valmis tapma: Andrew Tate'i järgi tehti aasta hirmsaim õudukategelane

«Speak No Evili» näol on tegemist Taani režissöör Christian Tafdrupi samanimelise 2022. aasta filmi uusversiooniga. Ingliskeelse versiooni stsenaristiks ja lavastajaks on James Watkins («Eden Lake») ning lisaks McAvoyle löövad selles kaasa Mackenzie Davis, Scoot McNairy ja Aisling Franciosi.

McAvoy tunnistas Empire'iga rääkides, et skandaalne Andrew Tate oli Paddy tegelaskuju loomisel üks lähtepunkte. «Üks asi, mida tahtsin tegelaskuju mängimisel ära kasutada, oli mõte, et ta on nagu Inglismaa West Country piirkonna Andrew Tate.»

Näitleja tunnistas, et tema tegelane Paddy on nagu selline tüüp, kes tahabki õpetada, kuidas jälle mees olla. «Aga ta teeb viisakat nägu, mida Andrew Tate eriti teha ei oska. Paddy on piisavalt kena, et jätta muljet, et ta pole niisugune tüüp. Aga ta esitab sulle väljakutse ja küsib: «Kas sul on piisavalt suur riist, et minuga napsu võtta?» või «Vabandust, see kõik on sulle liiga karm, sest sa ei suuda elada pärismaailmas.»»