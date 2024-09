The Cure'i liige avalikustas ehmatava diagnoosi: eirasin sümptomeid mitu kuud

Lisaks The Cure'ile on Roger O'Donnell mänginud kuulsates bändides The Psychedelic Furs ja Berlin. The Cure'iga liitus muusik 1987. aastal ning juba paar aastat hiljem võisid fännid teda kuulda The Cure'i ühel hinnatumal albumil «Disintegration».

68-aastane O'Donnell kirjutas Instagramis, et kuna september on verevähi teadlikkuse tõstmise kuu (Blood Cancer Awareness Month), on praegu suurepärane võimalus sellist tüüpi haigustest rääkida. «Eelmise aasta septembris diagnoositi mul lümfoomi äärmiselt haruldane ja agressiivne vorm. Ma olin sümptomeid mitu kuud eiranud, aga läksin lõpuks uuringule. Pärast lõikust oli biopsia tulemus kohutav.»

Klahvpillimängija selgitas, et on viimased 11 kuud saanud ravi maailma parimatelt spetsialistidelt, samuti on talle nõu ja teisi arvamusi pakkunud meeskonnad, kes leiutasid talle määratud ravimid. «Mul oli õnneks võimalik saada uusimat väga ulmelist immunoteraapiat ning ravimeid, mida esimest korda juba sada aastat tagasi kasutati.»

The Cure 2019. aastal, kui bänd võeti Rock and Roll Hall of Fame'i. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

O'Donnell selgitas, et raviprotsessi viimase sammuna sai pillimees kiiritusravi, mis oli üks kõige esimesi vähiravi tüüpe. «Mul läheb hästi ja prognoosid on imelised. Hull kirvemõrtsukas koputas uksele ja me ei vastanud. Vähist on võimalik jagu saada, aga šansid on paremad, kui saad diagnoosi varakult. Soovitan kõigil end testimas käia. Kui vähegi tunnete, et teil on sümptomeid, siis laske end kontrollida.»

Roger O'Donnell 2023. aasta juulis. Kõigest paar kuud hiljem sai muusik verevähi diagnoosi. Foto: Robert Bell/INSTARimages/Scanpix

Muusik pani veel fännidele hingele: «Kui teate kedagi, kes on haige või kannatamas, siis rääkige nendega. Iga sõna aitab. Uskuge, ma tean. Tahaksin väga tänada oma arste, kõiki rokkstaare, kõiki õdesid ja tehnikuid, enda sõpru, perekonda ja partner Mimit. Vahel on raskemgi olla teisel pool...»