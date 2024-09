ARVUSTUS Asterixi koomiks teeb rohkem eurooplaseks

Ma olen alati tundnud, et «Asterixi» koomiksite puudumine muudab meid veidi vähem eurooplasteks. Mistahes Euroopa riigis raamatupoodi või isegi ajalehekioskisse sattudes võib kindel olla, et letilt leiab kõige värskema omakeelse «Asterixi» raamatu. Väidetavalt oli 2023. aastaks müüdud 393 miljonit «Asterixi» koomiksiraamatut, mis teeb sellest Euroopa enim müüdud koomiksiseeria.

Kogu maailma arvestuses annab see aga auväärse teise koha ning vaid jaapanlaste «One Piece’i» on saatnud suurem müügiedu. Kuna me impordime pea kogu oma massikultuuri Ameerikast, siis on eurooplane Asterix, hoolimata oma selgest prantsuse päritolust, tundunud mulle alati kuidagi «oma».