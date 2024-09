GALERII Arvo Pärdi päevad said võimsa avangu, kohal oli president Alar Karis

Pärdi päevad on 17 kontserdi ja 8 erineva kavaga jõudmas kirikutesse ja kontserdisaalidesse üle Eesti: Tallinnasse, Haapsalusse, Narva, Viljandisse, Laulasmaale, Tartusse, Viimsisse, Paidesse, Rakverre, Kuressaarde, Kärdlasse, Raplasse ning esimest korda toimub kontsert ka Jõgeval. Kontserdid üle Eesti kestavad kuni 11. septembrini.

Kontserte annavad Pärdi päevade iga-aastased esinejad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, vokaalansambel Vox Clamantis. Vanalinna Hariduskolleegiumi noortest muusikutest koosnev VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhtimisel on professionaalsete Eesti ja väliskollektiivide kõrval veel noor Nargenfestivali külaline, osaledes festivalil teist korda.

Väliskülalistest avab festivali Põhjamaade juhtiv barokkorkester Concerto Copenhagen ning taas on festivalil külas segakoor Latvija. Solistidena astuvad üles Eesti noored talendid Hans Christian Aavik ning klassikatähed Tähe-Lee Liiv ja Marcel Johannes Kits, Andres Kaljuste ning särav sopran Maria Listra.

Avakontserdil astus üles barokkorkester Concerto Copenhagen (CoCo), keda peetakse üheks maailma olulisemaks varasele muusikale pühendunud koosluseks ning nad on hästi tuntud nii mängukvaliteedi kui ka mitmekesise repertuaari poolest. CoCo mängib ajastu pillidel. Pikka aega on orkester koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga plaaninud varajase muusika kõrval esitada ka Arvo Pärdi loomingut, kelle esimesed tintinnabuli-teosed on võrsunud vanamuusikapinnasest toitu saades ning esiettekandele tulnud samuti ajalooliste pillidega.