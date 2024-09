Ekstreemsest ekstreemsemgi: USA kväär-black-metali ansambel Liturgy esineb homme Tallinnas

Helilooja ja muusiku Haela Ravenna Hunt-Hendrixi loodud Liturgy põimib endas metalit, süvamuusikat ja sakraalseid usurituaale, kehastades ainulaadset ja energeetilist «transtsendentaalset black metalit». Liturgy on tuntud oma siira emotsiooni, kompositsioonilise keerukuse, stiililise julguse ja intensiivsete live-esitluste poolest.

Liturgy kuulajaskond on haruldaselt kirju, meelitades kontsertidele tavapärase metal-kontserdi publikust erinevat rahvas: rohkem naisi, hipstereid ja kvääre. Bänd soovib eemalduda satanistlikust black metalist ja muuta see palju «armastavamaks» ning luua ruumi, kus black metalit saaks mõtestada ja arutada.

«Black metali skeene on väga traditsioonilise suhtumisega ja see jõuab inimeselt väga tugevat kindlust oma identiteedis, et selles skeenes jätkata kväärartistina», ütleb kontserdikorraldaja Roman Demtšenko. «Liturgy näitab hingeliste karjetega, kuidas vaatamata teiste arvamusele ei suuda nad oma tõelist olemust tagasi hoida.»