Maaelu läheb magusamaks kui Plätumaa suhkruvesi: Vanamehest tuleb muusikal

«Lottel ja Pokudel on teemapark, aga Vanamehel on višiooni ja mune rajada VANAMEHEMAA - meelelahutusmaaštiku tõeline munamäetipp! See on pöörane seiklusteahel, mis viib Vanamehe täiesti uuele tasemele. Kas oled valmis naerma ja kogema maaelu tõelist tralli? Vanameeš võtab oma kindla käega ette kõik, alates jõuluprae valmistamisest kuni nõukaaegsete pesumasinate parandamiseni. Šee muusikal muudab maaelu magusamaks kui Plätumaa suhkruvesi!» seisab muusikali ametlikus kirjelduses.