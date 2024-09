ARVUSTUS Miks vaalad õhku hüppavad ja ainult kassette kuulavad?

Mike Nicholsi film «Day of the Dolphin» vestis rääkima õppivatest delfiinidest. Nichols unistas uuest sõbrast, näiteks ookeanis. Sellised unistamised viisid «ET»-suguste filmideni. Sepa kaja-album kannab jaapani keelt juurde arvestades pealkirja «Newaland – Dream, Dream, Dream». Uduse-ujuva vaporwave’i isaks peetava Chuck Personi ehk Daniel Lopatini album «Eccojams Vol. 1» (2010) avaldas au videomängule «Ecco the Dolphin». Sepa allikal Macintosh Plusil oli pala «Chill Divin’ with Ecco».