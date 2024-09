Hooajaline melanhoolia ja sügisene telehooaeg – kes neid suudaks lahutada?

Mõnes mõttes võiks öelda, et sügisene telehooaeg ei üllata mitte millegagi, ent teisalt oleks see nii tühipaljaste etteheidete tegemine kui ka rahu rikkumine. On televisioon ometigi meedium, mis on ehk kõige enam selle tarbija nägu – ekraanile jõuab ennekõike see, mida avalikkus kõige agaramalt vaatab või millele kõige rohkem kaasa elab.