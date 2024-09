ESIETENDUS LOS ANGELESES Ameeriklased tegid eestlastest ja laulvast revolutsioonist armastusmuusikali

Muusikali «Laulva revolutsiooni» lõid Ameerika helilooja, koreograaf ja teatrilavastaja Tony Spinosa ning Iirimaalt pärit filmirežissöör ja stsenarist James Bearhart. Lavastajaks on auhinnatud Jonathan O'Boyle.

«Särtsaka Europopi saatel lahti hargnev «Laulev revolutsioon» on armastuslugu, mida inspireerisid uskumatud sündmused Eesti revolutsioonist, kui rahvus laulis end Nõukogude valitsemise alt vabaks. Tony Spinosa ja James Bearharti võimas muusikal, mille lavastas Jonathan O'Boyle, meenutab meile, et kui meie hääled harmoonias ühinevad, on meil vägi vormida oma tulevik ning muuta maailma,» räägib muusikali ametlik tutvustus.