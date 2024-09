AASTA KONTSERT? Robert Plant esineb järgmisel aastal Tallinnas... ja tal on meile üllatus varuks

Robert Plant esineb siin oma ansambliga Saving Grace, mis tuli kokku 2019. aastal. Tegemist on koostööprojektiga, kus lisaks Plantile osalevad Suzi Dian vokalistina, Oli Jefferson löökpillidel, Tony Kelsey mandoliinil ja kitarril ning Matt Worley bandžol ja kitarril. Vaata videost, kuidas Robert Planti Saving Grace kõlab:

«Bändi esinemisi on kirjeldatud kui publikut lummavat teekonda sosistamisest karjumiseni, mis segab tundlikke arranžeeringuid dünaamiliste crescendodega. Nende setlist on hoolikalt kureeritud kogumik erinevatest kaveritest, mida muusikud on tõlgendanud läbi värske pilgu ja uuendusliku vaimu,» tutvustavad kontserdikorraldajad.