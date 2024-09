Queeni Brian May'd tabas insult: ma ei saa nüüd vasakut kätt kasutada

May ütles siiski fännide lohutuseks, et ta on juba taastumas ning saab peagi uuesti muusikat mängida, sest suutmatus kätt liigutada on kõigest ajutine.

«Hea uudis on see, et ma saan mängida kitarri. See oli kahtluse all, sest mul oli tervisehäda, mis juhtus nädala eest. Nad ütlesid, et see on väike insult ning järsku, täiesti ootamatult, kadus mul käe üle igasugune kontroll. See oli natuke hirmus,» selgitas 77-aastane May.

Brian May. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

Kitarrist enda sõnul puhkab, sest ta ei saa autot ega lennukit juhtida (jah, lisaks sellele, et May on hämmastavalt äge muusik, on ta veel piloot ning isegi astrofüüsik). «Kaastunnet mul vaja pole,» kostis muusik. «Ärge tehke seda, sest mu postkast läheb e-maile täis ja ma vihkan seda.»

Veel paar nädalat tagasi jõudis BBC Two eetrisse dokumentaal «Brian May: The Badgers, the Farmers and Me», mis näitab Brian May püüdlusi päästa mäkrasid massilisest tapmisest Suurbritannias.

Viimase kümne aasta jooksul on tapetud Suurbritannias umbes 200 000 mäkra, sest valitsus väidab, et mägrad on süüdi tuberkuloosi levikus. Brian May on selle vastu aktiivselt võitlema hakanud.