PETTUSED JA VÄGISTAMISED Šokeeriv film noorest Donald Trumpist linastub enne valimisi

Et film sügisel kauem kinodes püsiks, otsustasid «The Apprentice'i» tegijad nüüd alustada ühisrahastuskampaaniat platvormil Kickstarter, et koguda inimestelt rahalisi toetusi filmi kauem kinodes hoidmiseks. 4. septembri seisuga on filmi toetuseks kogutud 130 000 dollarit.

Selle eesmärgi nimel 25 dollarit poetav inimene saab õiguse vaadata filmi kohe voogedastusest, 100 dollari annetav inimene saab näha oma nime lõputiitrites ning kõige suuremad summad annetavad inimesed võivad omale saada ühe kolmest parukast, mida näitleja Sebastian Stan filmis kannab. Samuti on kõige heldemad annetajad oodatud filmi esilinastusele New Yorgis.

«Film on eeskätt humanistlik, mis teeb selle erinevaks muust poliitilisest mürast,» lubas üks produtsente Amy Baer.

Ali Abbasi mängufiim Donald Trumpist 70ndatel näitab ekspresidenti väga tumedas valguses. Foto: Pief Weyman/Briarcliff Entertainment via AP

Produtsent Dan Bekerman kinnitas, et vaatamata filmi sisukusele, püüdsid Trumpi kampaaniameistrid tähelepanu filmilt eemale saada. «Mõte sellest, et loojad ei saa enam vabalt kritiseerida võimsaid inimesi, peaks meile kõigile muret tekitama. Meil on vaja teie abi, et selle vastu võidelda,» ütles ta potentsiaalsetele Kickstarteri annetajatele.

Produtsendid loodavad, et film saab enne presidendivalimisi jalad Ameerikas alla ning tõmbab laialdaselt tähelepanu. Cannes'is esilinastunud eluloofilmil oli raskusi filmiturul ostja leidmisega, kuid lõpuks omandas selle USA leviõiguse Briarcliff Entertainment. Kinodesse jõuab film 11. oktoobril. Selle režissööriks on Iraanist pärit Ali Abbasi, kelle eelmine film «Püha ämblik» kandideeris Cannes'is Kuldsele Palmioksale.

Cannes'is põhjustas «The Apprentice» palju suminat. Kui kogu film on Trumpi suhtes kriitiline, siis kõige rohkem rabas festivalil publikut stseen, kus Sebastian Stani mängitud noor Trump heidab oma abikaasa Ivana (Maria Bakalova) põrandale ning vägistab ta. Stseenis ulatab Ivana talle raamatu naiste orgasmi väärtusest. Korraga muutub stseen süngeks ning Donald Trump astub naisega vastu tema tahtmist vahekorda.

Hetkel uuesti presidendiks pürgiv Trump on «The Apprentice'it» juba kritiseerinud ning tema meeskond on ähvardanud hagiga, öeldes teadaandes: «See praht on täielik väljamõeldis, mis teeb sensatsiooni ammu välja tulnud valedest.»

Noort Trumpi kehastanud Sebastian Stan Cannes'i filmifestivalil. Foto: David Boyer/ABACAPRESS.COM