INTERVJUU Spiritualizedi liider J. Spaceman: raha mind ei huvita, tahan lihtsalt plaate teha

J. Spacemanil on muusikalises mõttes obsessiivse ja kompromissitu mehe kuulsus. Spiritualizedi viimasel plaadil «Everything Was Beautiful» osales üle 30 muusiku ja seda salvestati 11 stuudios. Enne ei saanud asja õigeks. See on ka üks bändi müügi mõttes edukamaid plaate, jõudis Suurbritannia plaaditabelis number viieks. Hea tulemus millegi kohta, mida võib siiski nimetada «kultusbändiks».

Kuulasin intervjuuks valmistudes kõik Spiritualizedi plaadid uuesti üle ja isegi natuke hämmastusin, kuidas ta on iga kord suutnud tekitada erineva helikeskkonna. Ja juhtinud sinna nagu mingisugusesse lõputult avanevasse torru oma versiooni rock’n’roll’ist, bluusist, gospelist, soulist, kantrist, krautrock’ist jne. Nende kõige tipumaks albumiks peetakse bändi kolmandat, ravimikarpi meenutava ümbrisega «Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space’i» (1997), mis tookord nii mõnegi aastalõputabeli kinni pani (New Musical Expressi oma teiste hulgas). Kuigi ega nad viletsat plaati teinud olegi.