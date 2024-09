GALERII Toores küte! Tallinnas esines black metali kõige veidram nähtus

Liturgy on Haela Ravenna Hunt-Hendrixi loodud kõmutekitav projekt, mis põimib endas metalit, süvamuusikat ja ka sakraalseid usurituaale – kõik see kehastab ainulaadset ja energeetilist «transtsendentaalset black metalit». Liturgy on tuntud oma siira emotsiooni, kompositsioonilise keerukuse, stiililise julguse ja intensiivsete live-esitluste poolest.