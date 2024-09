MAJA ON HÄVIMAS Näitekirjanik annetas miljon naela, et päästa Shakespeare'iga seotud kodu

Shakespeare'i sünnipaiga usaldusfond ehk The Shakespeare Birthplace Trust (SBT) saab nüüd tasuda Hall's Crofti kui olulise kultuurimälestise säilitamise eest. Hall's Crofti näol on tegemist on Shakespeare'i tütre ja tema arstist abikaasa John Halli kunagise koduga. Usutakse, et John Hall andis oma näitekirjanikust äiale meditsiinialast nõu.

See on suurim eraannetus selle fondi 177-aastases ajaloos. Ken Ludwig andis organisatsioonile tervelt miljon naela, et maja saaks päästetud.

Ludwig on tundnud kogu elu suurt kirge Shakespeare'i vastu. Ta rääkis The Guardianile, et külastades Stratfordi kuulis ta hoone halvast olukorrast ringkäigul, mida juhatas üks SBT direktor Charlotte Scott. Korraga tundis Ludwig vajadust aidata.

«Nad küsisid endalt: «Kuidas me saame päästa Hall’s Crofti, sest see on sõna otseses mõttes kokku varisemas?» Ma küsisin neilt: «Kui palju maksab selle päästmine?» Nad ütlesid mulle ja ma mõtlesin, et kui ma saan millegi tähtsa nimel midagi muuta, siis see hetk ongi saabunud. Nii et ma lihtsalt ütlesin: «Ma teen seda.»»

Ludwig lisas, et miljon naela on just selline summa, mida hoone säilitamiseks ja korras hoidmiseks praegu tarvis on.

Hall’s Croft, üks viimaseid täielikke näiteid Jacobeani arhitektuurist, ulatub tagasi aastasse 1613. Kuid eelmisel sajandil paigaldatud terasest talad, mis toetavad katust, vajuvad maasse. 17. sajandil majale ehitatud laiendus lükkub originaalmajast eemale, nii et maja kaks osa kallutavad erinevatesse suundadesse.

Scott meenutas, kuidas ta näitas Ludwigile suuri metalltalasid, mis hoidsid maja püsti. Samuti imestas ta mehe erakordse lahkuse ja heategevuse üle, mis tagab Hall’s Crofti ellujäämise. «See on üks ainulaadseimaid näiteid keskklassi 17. sajandi elust riigis,» ütles ta. «See sisaldab erakordset 17. sajandi mööbli kollektsiooni, olles ainult Victoria ja Alberti muuseumile järele.»