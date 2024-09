UUED ASITÕENDID Kas USA ajaloo salapäraseima sarimõrvari isik võib lõpuks välja tulla?

Voogedastusteenus Netflix omandas õigused kolmeosalisele dokumentaalsarjale «This is the Zodiac Speaking», mis vaatab tagasi 60ndate lõpus tegutsenud sarimõrvarile Zodiac Killerile.

Zodiac Killer, kes tänitas meediat ja politseid krüptiliste kirjadega ning hoidis linna oma hirmuvalitsuse all, inspireeris Clint Eastwoodi krimifilmi «Dirty Harry» tegelaskuju Scorpiot, samuti tegi David Fincher temast 2007. aastal ilmunud draamafilmi «Zodiac», kus roimari jälgi püüab ajada karikaturist Robert Graysmith.

Graysmith eksisteeris päriselt ning töötas tõepoolest San Francisco ajalehes karikaturistina, kuid Zodiac Killeri juhtum haaras teda sedavõrd, et ta leidis mõrtsuka kohta kasulikku informatsiooni, milleni politseil jõuda ei õnnestunud. Paraku ei teata siiani, kes oli Zodiac Killeri nime, maski ja sümboli taga (tapja armastas kirjadele kritseldada sihtmärgi, millest tai tema sümbol).

Paari aasta eest ütles FBI, et juhtum on endiselt avatud ja lahendamata. Mõrvad ühel hetkel lõppesid, aga usutakse, et roimar võis tappa mitukümmend inimest. Kindlalt on teada, et mõrtsukas tappis aastatel 1968-1969 viis inimest.

Robert Downey Jr. ja Jake Gyllenhaal krimifilmis «Zodiac». Foto: Filmikaader

Netflixi ilmuv kolmeosalise dokumentaali «This is the Zodiac Speaking» tegid Ari Mark ja Phil Lott, kes intervjuusid tehes jõudsid uute potentsiaalselt kasulike vihjeteni. Dokumentaalsari toetab laialt levinud teooriat, et Zodiac Killer võis olla Arthur Leigh Allen - mees, keda kahtlustas kõige tugevamalt ka Robert Graysmith.

«Zodiaci juhtum defineerib tõestisündinud krimilugude žanrit,» ütles Ari Mark.

Zodiac Killer armastas ajalehtedele saata kirju, milles selgitas oma plaane ja kuritegusid. Foto: Wikimedia Commons

23. oktoobril ilmuvas dokumentaalis intervjueerivad dokumentalistid California perekonda, keda Allen kunagi õpetas. Samuti räägitakse kahtlusaluse pereliikmete sõpradega ning käiakse läbi asitõendeid ja arhiivimaterjale, mille kaudu luuakse Alleni ja Zodiaci vahel uusi ootamatuid seoseid.

Arthur Leigh Allen kujutati kõige veenvama kahtlusalusena ka mängufilmis «Zodiac» ning Graysmith oli mehe süüs veendunud, kuid politseil ei õnnestunud leida piisavalt asitõendeid et Allenit mõrvadega siduda. Võimude huviorbiidist on läbi käinud veel palju kahtlusaluseid.

Doksarja autorid väitsid, et Arthur Leigh Allenit teadnud perekond hakkas seoseid looma just siis, kui nägid David Fincheri filmi. «Fincheri filmi võtted toimusid päris mõrvapaikades. Nad said aru, et võib-olla Allen ongi tapja, sest ta olevat perekonda samadesse kohtadesse viinud,» kostis Mark. «Ja nad otsisid üles kirjad, mida Allen oli nende emale kirjutanud. Need kirjad näitavad võmalikku süüd.»