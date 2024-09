ARVUSTUS Jumal tuleb maa peale ja ta on naise näoga

Kirjanduses räägitakse viimastel aastatel palju sellest, kuidas naised on kirjanduses senisest enam hakanud kultiveerima nn naiselikku raevu. Raevu, mis on konstruktiivne ning pigemini reaktsioon ühiskonnale ja rõhumisele, mitte nii väga midagi mõtlematut, aga ka mitte päris hoolimatus iseenda ja ümbritseva suhtes. Ehk näiliselt kirjeldavad sedalaadi kirjandusteosed naist, kes on selge mõistuse säilitamise nimel valinud vägivalla, olgu see siis emotsionaalne või füüsiline, kaose ja hävingu.