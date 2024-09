Linkin Park on tagasi! Aga kes on ansambli uus laulja?

38-aastane Emily Armstrong on seni olnud peamiselt seotud Los Angelese bändiga Dead Sara, kus ta tegutses laulja ja kitarristina. Dead Sara'ga on Armstrong välja andnud kolm stuudioalbumit: omanimeline debüüt, millele järgnesid «Pleasure to Meet You» ja «Ain’t It Tragic».

Ehkki nime poolest tundmatu bänd, on mitmeid bändi lugusid tunnustatud erinevate metal- ja rokk-väljaannete poolt.

Enne Dead Sara'ga liitumist oli Armstrong aga hoopiski taustalaulja, kes muuhulgas lõi kaasa Courtney Love’i sooloalbumil «Nobody’s Daughter». Samuti on ta kirjutanud lugusid mitmetele teistele artistidele.

Ehkki Armstrong ei olnud Linkin Parki esimene valik, kommenteeris Mike Shinoda, et bändil tekkis Armstrongiga lihtsalt kõige parem klapp. «Mida rohkem me Emily ja Coliniga koostööd tegime, seda rohkem me seda koostööd nautisime,» sõnas Shinoda. «Me tunneme, et uus koosseis on elu täis ja energiline, ning üheskoos oleme me tõeliselt võimekad.»

Mike Shinoda ja Linkin Parki uus laulja Emily Armstrong. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/ Scanpix

Lisaks sellele, et Linkin Park andis teada, et ansambliga liituvad laulja Emily Armstrong ning varasemalt Jaapani rokkbändi One Ok Rock ning artistide G Flip ja Illenium heaks töötanud produtsent Colin Brittain, kes hakkab Linkin Parkis mängima trumme, teatas ansambel ka uuest albumist «From Zero», mis ilmub juba selle aasta 15. novembril.

Shinoda sõnul viitab albumi pealkiri ennekõike teekonnale, mille Linkin Park on aastatega läbi käinud. «Meie algus oli tagasihoidlik ja me oleme püüdnud seda tagasihoidlikku joont hoida. Samas on selge, et helipildi ja emotsiooni poolest on «From Zero» kombinatsioon meie minevikust, olevikust ja tulevikust – see on küll meile igati omane kõla, kuid samas on see täis uut elu. Me oleme uhked selle üle, mis Linkin Parkist läbi aastate saanud on ning me oleme tohutult põnevil,» rääkis Shinoda.

Bänd andis välja ka esimese singli «The Emptiness Machine» uuelt albumilt «From Zero», mis annab ka aimu, mida bändilt edaspidi oodata on.

Linkin Parki viimane album «One More Light» ilmus 2017. aastal kaks kuud enne Chester Benningtoni surma.

Fännid on elevil: Mike Shinoda tervitamas fänne. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/ Scanpix