VALIK TEHTUD Eesti esitab rahvusvahelise filmi Oscarile just selle mängufilmi

Tegemist on filmiga, mis on ühest küljest isiklik, aga teisalt mõjuvad lugu ja selle teostus suurejooneliselt ja rahvusvaheliselt.

EFI tootmisosakonna juhi Viola Salu sõnul on tegu äärmiselt omanäolise filmiga, mis on poeetiline ja kõrgel kunstilisel tasemel. «On rõõm näha, et Eesti filmikunst muutub üha mitmekülgsemaks ja et meie linateosed kõnetavad ka rahvusvahelist festivalipublikut,» lisas Salu.

«Biwa järve 8 nägu» põhineb Saksa japanofiili Max Dauthendy 1911. aastal ilmunud samanimelisel raamatul ja see valmis Eesti-Soome koostöös. Filmi režissöör-stsenarist on Marko Raat, produtsendid on Ivo Felt, Dora Nedeczky, Mark Lwoff ja Misha Jaari ning operaator on Sten-Johan Lill. Filmi monteerija on Jaak Ollino jr, helilooja on Jakob Juhkam ja kunstnik Kristina Lõuk.