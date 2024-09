Kindel laks Pätifilmid, fotokunst ja laevahukk

Isa ja tütre fotokunst ühe hinnaga

Tallinnas Dokfoto Keskuses on novembrini avatud põnev ühisnäitus. Hollywoodis läbi löönud operaator Alar Kivilo ning tema visuaalkunstnikust tütar Saskia Kivilo panid oma töödest kokku «Fotokontakti». See peegeldab vaheldumisi Alari huvi abstraktsete makrovaadete ning Saskia huvi tantsu ja liikumise vastu. Näitus võimaldab luua seoseid ja erisusi selle vahel, kuidas kohtuvad isa ja tütre looming. Saab ka näha, millistel Tallinna tänavatel on Alar ringi jalutanud, sest reeglina pildistab ta just tänaval. See-eest Saskial on õnnestunud tantsijaid pildistades luua omamoodi tühi ruum, kus põrkutakse kaose ja harmoonia vahel. Kuula kindlasti ka Postimehe veebist kultuuritoimetuse jutusaadet «Kultuuris kuum», kus Kivilod hiljuti näitusest rääkimas käisid.