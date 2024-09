Nädala film Surm on nii lollakas

Ka ei olnud selleks ajaks just suurt läbimurret teinud filmi nimitegelast kehastav Michael Keaton, kellel oli selja taga juba kümne aasta jagu rolle, ent ükski neist ei olnud sellise kaliibriga, mis lubanuks noorel näitlejal öelda, et ta on nüüd tehtud mees. Rääkimata Winona Ryderist, kelle jaoks oli tegemist üldse karjääri kolmanda filmiga, kuid kes samuti suurt õnnestumist vajas.

Küll aga on tagantjärele selgeks saanud, et arutult lõbusa ja absurdselt nilbe filmi tegemiseks piisas sellest täiesti. Nagu ka selleks, et teha järjefilmi, mis ajab surnudki naerma, piisab täiesti, kui sa iseennast üleliia tõsiselt ei võta ning suudad selle suhtumisega meelitada kokku nii vana kamba kui ka publiku, kes oma creeper’id ka ootamise ajal viksituna on hoidnud, ning seda kõike tõotusega, et kõigil saab lõbus olema.