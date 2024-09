Klaver, süntesaator, bass, orkestreering ja Cave'i enda pisut rahutukstegev dünaamika. See pole protest ega itk. On nii nagu on, armastus ja kaotused on elu osa. Nii need asjad on seatud. Ühtlasi on tegemist ideaalse sissejuhatusega Nick Cave & The Bad Seedsi ühele tugevamale plaadile ja ühtlasi tänavuse plaadiaasta ühele absoluutsele tipule.