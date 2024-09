Kunst ja popp Kitši vastu ei saa

Arbo Tammiksaarel oli kunagi tudengifilm «Magusad unelmad»(2001), milles ta kogus mingisuguse sotsioloogilise meetodiga Eesti naiste erootilisi fantaasiaid ja siis lavastas neid. Omamoodi hämmastav, kui banaalsed need olid. Seda nähes mõtlesin, et see on küll mu kõigi aegade Eesti lemmikfilm. Mõtlen nüüdki, ehkki nägin seda 20 või rohkem aastat tagasi. Mõned asjad jäävad, banaalsuse ja kitši vastu ei saa. Ühtlasi meenub ka kirjanik Milan Kundera tuntud tõdemus, et kitš on sita vastand.