KUIDAS MEELDIB? Räppar andis Queeni rokihitile «We Will Rock You» uue hingamise

Kui on kaks laulu, mida mängitakse pea igal spordivõistlusel, on need Queeni surematud rokihitid «We Will Rock You» ja «We Are The Champions», mille saatel on igaüks vähemalt korra elus juubeldanud. Nüüd on legendaarne spordivõistluste hümn «We Will Rock You» saanud aga täiesti uue kõla.