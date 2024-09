40 TUNDI MÖLLU Tuhatkond Rootsi metalifänni randub kruiisifestivaliga taas Tallinnas

«Tõotatud on ilusat ilma ning loodame, et ühinevad ka mitmed eesti metalheadid.»

Kruiisivestivali eestvedaja on varasem pikaaegse ajalooga Rootsi raskemuusika ajakirja Close-Up Magazine looja Robban Becirovic, kes on korraldanud ka mitmeid traditsioonilisemas vormis festivale ja kontserte. Close-up Båtenile on oodatud on igas vanuses raskema muusika armastajad lastest täiskasvanuteni.