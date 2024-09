EI ÕPPINUD VIGADEST Kurikuulus «luksusfestival» naaseb: vanglast välja saanud korraldaja müüb juba agaralt pileteid

2017. aastal esmakordselt toimuma pidanud festival oli täielik läbikukkumine: eksklusiivsel saarel ei olnud piisavalt majutuskohti, toitu ega vett. Kusjuures festivali üks korraldajaid sattus festivali järel pettuse tõttu vanglasse.

Kurikuulus Fyre festival on nüüd aga naasemas, tunnistas festivali korraldaja. Kuigi hetkel pole isegi kindel, millal või kus festival toimub ning kes seal esineda võiks, on korraldajad hakanud agaralt pileteid müüma. Kusjuures kallimate piletite eest küsitakse suisa 8000 dollarit, samas kui odavamad piletid maksavad ligikaudu 500 dollarit.

Originaalne Fyre festival pidi toimuma Bahama saarel ning seal pidid üles astuma nii ansambel Blink-182 kui ka räpipunt Migos. Nüüd kaalub festivali korralduskomitee üsna mitmeid kohti, üks ambitsioonikam kui teine, alustades Jamaica saartest ja lõpetades Panama või Hondurasega. Esinejate osas ollakse aga märksa vähem ambitsioonikamad ning festivali korraldaja on esialgu öelnud, et pigem on rõhk võistlusmängudel, ekstreemspordil ja moel.

Festivali korraldaja Billy McFarland sõnas ka, et on teadlik, et pärast esimese festivali ebaõnnestumist on teda raske usaldada, kuid kinnitab, et festivali Fyre II ei taba kindlasti sama saatus, mis 2017. aastal toimuma pidanud festivali.

Fyre festivali asutasid Billy McFarland ja räppar Ja Rule ning see pidi toimuma 2017. aastal Bahamal. Festival põhjustas korraldajatele aga 26 miljonit kahju, kui festival ebapiisavate majutusvõimaluste, toidu ja vee tõttu tühistati.

Külastajatele lubati luksuslikku majutust ja rikkalikku toidu- ja kultuurimenüüd ning kallimad piletid luksusfestivalile maksid suisa 12 000 dollarit. Väidetavalt soovitasid festivali ka sellised mõjuisikud nagu Kendall Jenner ja Bella Hadid ning kogu üritus pidi toimuma eksklusiivsel erasaarel, mis kunagi kuulus Pablo Escobarile.

Kohale jõudes selgus aga, et luksusest on asi kaugel, sest ees ootasid vettinud glämpingud ja hädaabitelgid. Rikkaliku gurmeemenüü asemel pakuti külastajatele hoopiski võileibu ning voolavat vett polnud hoopiski. Elektri puudumise tõttu loobusid artistid esinemisest.

Festivali korraldaja Billy McFarland mõisteti 2018. aastal vangi pärast seda, kui ta tunnistas end süüdi mitmetes festivaliga seotud pettustes. Ka müüs tema ettevõte võltspileteid sellistele üritustele nagu Met Gala.

2021. aastal mõisteti Fyre festivali 277 osalejale 7220 dollari suurune hüvitis. Ka valmis festivalist ülipopulaarseks osutunud dokumentaalfilm «Fyre: The Greatest Party That Never Happened».