Suri bossanoova legend, kelle kuulsaimat laulu armastavad ka eestlased

1941. aastal sündinud Mendes unistas lapsena, et ühel päeval saaks temast klassikaline pianist. Seda kuni päevani, mil noor Mendes kuulis esmakordselt bossanoovast - žanrist, mis 1950. aastate lõpus rahvusvahelise hoo sisse sai.

Mendese läbimurre saabus kiiresti ning ta leidis 1960. aastate alguses ühes oma ansambliga kiiresti tee Rio klubidest New Yorgi lokaalidesse. Muuhulgas mängis Mendes New Yorgis, Carnegie Hallis esimesel bossanoova festivalil.

Pärast USA-sse kolimist 1964. aastal moodustas Mendes esimese omanimeliste bändide reas, mis kandis nime Sergio Mendes & Brasil '65, ning andis välja albumi «The Swinger From Rio». Esimesele plaadile järgnes hulk albumeid, mis kinnistasid Mendese staatuse peamise bossanoova helisaadikuna Ameerika Ühendriikides.

Mendese tõeline edu saabus aga 1966. aastal, kui Mendes avaldas koos ansambliga Brasil '66 Jorge Beni kirjutatud loo «Mas que Nada». Mendese gruuvikas klaverimäng saatis salvestisel Ameerika džässlaulja Lani Halli. Lugu jõudis Billboard Hot 100 edetabelis 47. kohale.

Ehkki Mendes polnud laulu autor, tegi lugu temast üleöö staari ning tema edasine looming tegi teda vaid kuulsamaks. Tema populaarsusele aitasid kaasa ka loendamatud samba-hõngulised kaverid, sealhulgas biitlite loost «The Fool on the Hill» ja Mamas & the Papas loost «Monday, Monday».