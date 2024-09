ARVUSTUS Kübeke elutervet vihkamist kulub kõigile ära

Mingil moel manifesteerib see esimene lause ja järgnev omal moel kõiki kogumiku «Kübeke elutervet vihkamist» lugusid. Raamatu üldideest rääkimata. See on tsitaat Veiko Belialsi samanimelisest loost, mis andis Manfred Kalmsteni ja Kadri Kääramehe koostatud lootusekesksele jutukogule nime.