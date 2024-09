KAS KINOD JÄÄVAD TÜHJAKS? Ameerika presidendivalimised on filmituru uppi ajanud

Muuhulgas on stuudiod nüüd ühehäälselt otsustanud, et esimest korda ajaloos jäetakse novembri esimesed kaks nädalavahetust nö tühjaks ning selle asemel suunatakse pea kõik esilinastused presidendivalimistele järgnevale nädalavahetusele. See on hoopis vastupidine suhtumine, kui tavaks on saanud.

Nimelt on novembri esimene ja teine ​​nädalavahetus olnud ajalooliselt kassatulu poolest äärmiselt viljakad, sest jäävad piisavalt kaugele jõuludest ja aastalõpuga seotud pühademöllust, kuid on samal ajal juba piisavalt lähedal kõiksugu pühadele, et viia kinodesse erinevad pühadefilmid.

Tänavune olukord on aga teistsugune, sest levitajad pelgavad, et Kamala Harrise ja Donald Trumpi valimismüra on nii vali, et võib raskendada filmireklaami levimist, sest eelnenud nädalatel on eeter üle ujutatud poliitreklaamidest. Allikad väidavad ka The Hollywood Reporterile, et presidendivalimiste tõttu võivad reklaamimäärad tõusta isegi 30 kuni 40 protsenti, mis muudab filmide reklaamimise mõneti mõttetuks raha raiskamiseks.

Ehk kui muidu on stuudiod valmis telereklaami eest välja käima 20 kuni 30 miljonit dollarit, siis valimiste eel võivad need summad olla isegi kuni 40 miljonit dollarit.

Samas on otsustatud, et šokeeriv film noorest Donald Trumpist linastub enne valimisi ning produtsendid loodavad, et film saab enne presidendivalimisi jalad Ameerikas alla ning tõmbab laialdaselt tähelepanu.