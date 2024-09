EKSTREEMNE «Sõrmuste isanda» näitleja seadis rolli nimel ohtu oma elu

Toitumisspetsialist, kes Bloomi toitumiskava välja töötas, on pikka aega teinud koostööd näitleja Christian Bale'ga, kes on tuntud selle poolest, kuivõrd ekstreene on olnud tema kaalukõikumine erinevate rollide vahel. Näiteks võttis ta rolli jaoks filmis «The Machinist» alla 28 kilogrammi, kaaludes lõpuks 55 kilogrammi, samas kui oma järgmise rolli jaoks pidi ta 54 kilogrammi juurde võtma.