Juba tühistatud? Fännid nõuavad Linkin Parki uue laulja vallandamist

38-aastane Emily Armstrong on seni olnud peamiselt seotud Los Angelese bändiga Dead Sara, kus ta tegutses laulja ja kitarristina. Kuid nüüd on ilmsiks tulnud, et Emily Armstrongil on üsna tihedad sidemed ka saientoloogia kirikuga, samuti on Armstrong fännide sõnul astunud välja vägistaja kaitseks, st on naistevastase- ja seksuaalvägivalla apologeet.