VÕITJAD SELGUNUD Veneetsia filmifestivali peapreemia läks Pedro Almodóvari eutanaasiadraamale

Eutanaasia ning kliimakriisi teemasid puudutavas draamas « The Room Next Door » mängivad peaosi Tilda Swinton ja Julianne Moore.

«The Room Next Door» märgib esimest korda 74-aastase Almódovari karjääris, kui režissöör tegi ingliskeelse filmi. Ajakirjanikele on ta juba öelnud, et tema jaoks oli see nagu ulmefilm.