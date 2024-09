Suri hiilgav kidramees, kes aitas kirjutada rokiajalugu

Brian Keith «Herbie» Flowers sündis 19. mail 1938 Isleworthis, Middlesexis, Inglismaal. Ta hakkas tuubat mängima 18-aastaselt, teenides Suurbritannia kuninglikus õhuväes. Hiljem asus ta mängima akustilist bassi ja seejärel elektrilist bassi, ostes oma esimese Fenderi elektrilise bassi 1960. aastal New Yorki külastades.

Ansambel Blue Mink 70ndate alguses (Flowers on paremalt teine). Foto: PA Wire/PA Images

Algul mängis Flowers peamiselt džässi, kuid naasnuna tsiviilellu Suurbritannias leidis ta stuudiotööd koos selliste tuntud produtsentidega nagu Mickie Most, Shel Talmy ja Tony Visconti, peamiselt rokkmuusika salvestustel. Ta liitus 1969. aastal bändiga Blue Mink («Melting Pot») ning andis samal aastal oma panuse Bowie teise omanimelise albumi ning samuti raskerokibändi Rumplestiltskin albumi salvestamisel.

Tema osalemine Lou Reed'i albumil «Transformer» 1972. aastal viis Reedi kõige kuulsama pala «Walk on the Wild Side» loomiseni. Suuresti tugineb see laul Flowersi bassil. Flowers töötas sageli ka Marc Bolaniga T. Rex'ist, osaledes tema sooloalbumitel ja andes oma panuse sessioonidele koos Roger Daltrey, Cliff Richardi, Steve Harley ja paljude teistega. 1979. aastal kaasasutas ta bändi Sky.

Flowers mängis bassi paljudel rokihittidel, nende seas Lou Reedi «Walk on the Wild Side», Harry Nilssoni «Jump in the Fire», Melanie «Candles in the Rain», David Essexi «Rock On», T. Rexi «Bang a Gong (Get It On)» ning Bowie «Space Oddity».

Samuti lõi Flowers kaasa peaaegu iga Biitli sooloprojektides: teda võib kuulda Paul McCartney laulus «Give My Regards to Broad Street», George Harrisoni lauludes «Somewhere in England», «Gone Troppo» ja «Brainwashed» ning Ringo Starri laulus «Stop and Smell the Roses». Ta mängis ühtlasi mitmel Elton Johni albumil, samuti mängis ta bassi Olivia Newton-Johnile, Bryan Ferryle, Cat Stevensile ja paljudele teistele.

Lisaks basskitarrile oskas Flowers mängida tuubat. Teda võib kuulda tuubat mängimas näiteks Cameli albumil «Nude».

Flowers suri 86-aastaselt.