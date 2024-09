VIIMANE VAATUS Eesti levimuusika legend tuleb üheks õhtuks kokku ja annab viimase kontserdi

Kontsert «Viimane vaatus» on retrospektiiv Vitamiini tuntud lauludega nagu «Linda, Linda», «Tiigrikutsu», «Lolita», «Jätke võtmed väljapoole», «Viimane vaatus», «Kitsas» ja teiste kõigile tuntud hittlugudega. Nii mõnedki lood on kavas esitada uues, ootamatus kuues.

Vitamiini ühe liikme Peeter Vähi sõnul on 5. detsembril ainukordne võimalus bändi koos ühel laval näha. «Kõik liikmed on andnud lubaduse, et see jääb nende viimaseks üheskoos ülesastumiseks,» ütles Peeter Vähi.