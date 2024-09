Imagine Dragons ehk bänd, mida armastatakse vihata

Praeguseks on Imagine Dragons andnud välja kuus albumit, iga järgmine eelmisest edukam.

Kontserdikorraldaja Live Nation andis esmaspäeval teada, et järgmise suve suurkontsert on paigas ning sellest suuremaks on ka raske minna, sest Tallinna lauluväljakul esineb tuleva aasta 3. juunil ansambel Imagine Dragons.