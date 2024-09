Bruce Springsteeni abikaasa ja bändikaaslane teatas raskest diagnoosist

Scialfa rääkis diagnoosist uues dokumentaalis «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band», mis linastus pühapäeval Toronto filmifestivalil.

Film võimaldab mõtlikku pilguheitu Bruce Springsteeni ja tema bändi ellu. Scialfa paljastas, et 2018. aastal diagnoositud verevähk teeb esinemise talle raskeks. Seetõttu on ta pidanud tuuritamisest loobuma.

Scialfal on konkreetsemalt hulgimüeloom, pahaloomuline vereloomehaigus. Kõige sagedasemaks sümptomiks peetakse seljavalu, mis on tingitud luukoe kahjustusest, sageli iseeneslikest luumurdudest. Enamasti haigestutakse hulgimüeloomi umbes 70-aastaselt.

«See haigus mõjutab mu immuunsüsteemi, nii et ma pean ettevaatlik olema selles osas, mida ma otsustan teha ja kuhu ma lähen,» rääkis kitarrist ja laulja Patti Scialfa dokfilmis.

Bruce Springsteen ja Patti Scialfa abiellusid 1991. aastal. Patti liitus 80ndatel Bruce'i bändiga ning neil tekkis hiljem romantiline suhe. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

«Mõnikord tulen ühele või kahele kontserdile ja laulan laval paar laulu. See on alati imetore. Minu jaoks ongi see uus normaalsus ja ma lepin sellega,» lisas Scialfa, kes on lisaks E Street Bandis mängimisele andnud välja ka mitu sooloalbumit.

Scialfa ei võtnud osa filmi esilinastusest Torontos. Ta on mänginud E Street Bandis alates aastast 1984. Springsteeniga abiellus ta 1991. aastal. Neil on kolm last.

Scalfa võeti 2014. aastal E Street Bandi liikmena Rock and Roll Hall of Fame'i. Filmis «Road Diary» nendib Scalfa, et esinemine koos mehega võimaldab publikul näha külge nende suhtest, mida tavaliselt näha ei saa.

Ka Bruce Springsteen on maadelnud tervisemuredega. 2023. aastal pidi ta oma tuuri edasi lükkama peptilise haavandi pärast. Selle aasta alguses pidi ta tuuri ajutiselt peatama, sest tal olid probleemid häälega ja arst soovitas tal pausi teha.

Filmi esilinastusel Torontos kinnitas 74-aastane Springsteen, et tema ei plaani niipea pensionile minna. Ta tahab esineda senikaua, kui «rattad maha tulevad».